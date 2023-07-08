На производстве в Волгоградской области произошёл крупный пожар

Сотрудники МЧС России тушат крупное возгорание на площади 1000 кв. м на производстве в Волгоградской области.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

«В 19:39 мск поступило сообщение о пожаре... По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание на территории производственного здания на площади 1000 кв. м», — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным ведомства, пострадавших в результате возгорания нет.

Ранее два человека получили ожоги в результате пожара, который произошёл из-за проведения кровельных работ в гаражном боксе в Казани.