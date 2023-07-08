На производстве в Волгоградской области произошёл крупный пожар
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.
«В 19:39 мск поступило сообщение о пожаре... По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание на территории производственного здания на площади 1000 кв. м», — рассказал собеседник агентства.
По предварительным данным ведомства, пострадавших в результате возгорания нет.
Ранее два человека получили ожоги в результате пожара, который произошёл из-за проведения кровельных работ в гаражном боксе в Казани.