На Крымском мосту увеличили число досмотровых постов для ликвидации пробок

Количество досмотровых постов на въездах на Крымский мост увеличено для устранения пробок.

Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Увеличено количество постов досмотра и усилена их работа. В течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены», — написал Лукашенко в Telegram.

Он сообщил, что по состоянию на 15:00 пробка на мост со стороны Краснодарского края составила до 6 км, со стороны Крыма — до 3,5 км.

Ранее стало известно, что пробка на Крымский мост со стороны полуострова появилась после инцидента с крылатой ракетой, сбитой в районе Керчи силами российских ПВО.