Узнать больше

На Крымском мосту увеличили число досмотровых постов для ликвидации пробок

Короткая ссылка
Количество досмотровых постов на въездах на Крымский мост увеличено для устранения пробок.
На Крымском мосту увеличили число досмотровых постов для ликвидации пробок
  • РИА Новости

Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Увеличено количество постов досмотра и усилена их работа. В течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены», — написал Лукашенко в Telegram.

Он сообщил, что по состоянию на 15:00 пробка на мост со стороны Краснодарского края составила до 6 км, со стороны Крыма — до 3,5 км.

Ранее стало известно, что пробка на Крымский мост со стороны полуострова появилась после инцидента с крылатой ракетой, сбитой в районе Керчи силами российских ПВО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить