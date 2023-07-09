Пробка у Крымского моста образовалась со стороны полуострова и выросла со стороны Кубани
- РИА Новости
Об этом сказано в сообщении Telegram-канала о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
«В очереди со стороны Тамани находятся 450 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — сказано в нём.
Кроме того, со стороны Керчи в очереди находятся 260 транспортных средств. Время ожидания — около 1,5 часа.
8 июля сообщалось, что проезд к Крымскому мосту на подъездах со стороны полуострова больше на затруднён.