Узнать больше

Пробка у Крымского моста образовалась со стороны полуострова и выросла со стороны Кубани

Короткая ссылка
Пробка на Крымский мост со стороны полуострова появилась после инцидента с крылатой ракетой, сбитой в районе Керчи силами российских ПВО.
Пробка у Крымского моста образовалась со стороны полуострова и выросла со стороны Кубани
  • РИА Новости

Об этом сказано в сообщении Telegram-канала о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

«В очереди со стороны Тамани находятся 450 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — сказано в нём.

Кроме того, со стороны Керчи в очереди находятся 260 транспортных средств. Время ожидания — около 1,5 часа.

8 июля сообщалось, что проезд к Крымскому мосту на подъездах со стороны полуострова больше на затруднён.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить