Пробка у Крымского моста образовалась со стороны полуострова и выросла со стороны Кубани

Пробка на Крымский мост со стороны полуострова появилась после инцидента с крылатой ракетой, сбитой в районе Керчи силами российских ПВО.

Об этом сказано в сообщении Telegram-канала о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

«В очереди со стороны Тамани находятся 450 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — сказано в нём.

Кроме того, со стороны Керчи в очереди находятся 260 транспортных средств. Время ожидания — около 1,5 часа.

8 июля сообщалось, что проезд к Крымскому мосту на подъездах со стороны полуострова больше на затруднён.