В Москве задержали подозреваемого в попытке изнасилования двух женщин

Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова заявила, что в Москве был задержан мужчина, подозреваемый в покушении на изнасилование двух женщин.

«Задержан мужчина, подозреваемый в покушении на изнасилование двух женщин на юге Москвы... возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК России (покушение на изнасилование)», — цитирует её РИА Новости.

По данным следствия, 7 июля мужчина попытался изнасиловать девушку недалеко от Симоновского вала, однако той удалось оказать сопротивление. Подозреваемый скрылся с места преступления и совершил аналогичную попытку недалеко от Крутицкой набережной.

Во время допроса задержанный признал вину.

В Эрзинском районе Тувы шестеро пьяных подростков изнасиловали семнадцатилетнюю девушку.