Российские артисты поздравили жителей ЛНР с Днём семьи и верности

Артисты молодого лейбла «Брайт Стар», Елена Север, ЮрКисс, ВладиМир, Роман Архипов поздравили с Днём семьи жителей Луганской Народной Республики.

Первый концерт исполнителей прошёл в городе Стаханов, на территории госпиталя, где поправляют своё здоровье раненые бойцы и местные жители. Их выступления в городе должны были состояться ещё в ноябре прошлого года, но в день запланированного концерта город был обстрелян военными ВСУ при помощи HIMARS. От здания Дома культуры, где должен был проходить концерт, почти ничего не осталось. Артисты выжили лишь потому, что их автобус заблудился на прифронтовой дороге и опоздал на час.

К московским исполнителям присоединился заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков, который в трудную минуту не колеблясь стал на защиту своей родины.

Уточняется, что артисты также подарили лечебному учреждению компьютер для ведения документации, а также необходимое постельное белье. Для пациентов приятным подарком от исполнителей стали радиоприёмники и бумбоксы.

Также артисты посетили Северодонецк, но так как город находится близко к линии фронта, концерт проводить не стали, чтобы не подвергать людей риску. Однако и тут они раздали подарки жителям города, в частности детям. Артисты дали обещание горожанам непременно вернуться с концертом, как только продвинется линия фронта.

Дальше артисты поехали в Старобельск, где они смогли организовать концерт.

Находясь недалеко от боевых действий, ЮрКисс и ВладиМир от себя и артиста лейбла Мидаса решили передать свои именные сертификаты за подбитую вражескую технику представителям одного из подразделений «Ахмата».

Ранее в Горловке презентовали фильм «Ангелы Донбасса» в память о погибших детях из ДНР.