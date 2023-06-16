Горловские школьники представили фильм о погибших сверстниках
16 июня 2023

Горловские школьники представили фильм о погибших сверстниках

16 июня 2023 | 11:47

Горловские школьники представили фильм о погибших сверстниках

14 июня 2023 | 17:54

Суд в ЛНР приговорил к восьми годам колонии солдата ВСУ, похитившего офицера СЦКК

14 июня 2023 | 12:50

В МУС передали материалы об украинских преступлениях в отношении 4 тысяч мирных жителей Донбасса

13 июня 2023 | 11:46

Суд ЛНР приговорил украинского бойца к 14 годам тюрьмы за стрельбу по мирному гражданину

07 июня 2023 | 12:19

Суд в ДНР приговорил боевика «Азова» к 20 годам колонии за убийство мирного жителя

06 июня 2023 | 14:37

Бросивший гранату в окно дома морпех ВСУ Косенко приговорён судом ДНР к 17 годам колонии

31 мая 2023 | 18:33

Суд ДНР приговорил к 25 годам тюрьмы двух боевиков «Азова» за убийство мирных граждан

31 мая 2023 | 14:14

В ДНР украинского снайпера приговорили к 23 годам колонии за убийство мирного жителя

29 мая 2023 | 19:45

Сотрудники СК провели благотворительные акции в новых регионах России

26 мая 2023 | 16:19

В ДНР украинского боевика приговорили к 22 годам колонии за убийство мирного жителя

В Горловке презентовали фильм «Ангелы Донбасса» в память о погибших детях из ДНР. Над проектом работали местные школьники и сотрудники центра туризма, краеведения и экскурсий города. Об этом RT рассказала заведующая организационно-массовым отделом культурного учреждения Ирина Скиданова.

«Раньше у нас была живая экскурсия (посвящённая погибшим детям Горловки. — RT), её проводили дети, но так как сейчас нельзя массово собирать детей, мы решили создать видео-экскурсию. Выбрали именно этот формат, потому что дети должны рассказывать о детях», — отметила Скиданова.

В 14 минутном фильме рассказывается о трагедии и обстоятельствах гибели детей из Горловки. Всего с 2014 года в результате обстрелов Вооружённых сил Украины в городе погибли 22 ребёнка.