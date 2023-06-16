Горловские школьники представили фильм о погибших сверстниках

В Горловке презентовали фильм «Ангелы Донбасса» в память о погибших детях из ДНР. Над проектом работали местные школьники и сотрудники центра туризма, краеведения и экскурсий города. Об этом RT рассказала заведующая организационно-массовым отделом культурного учреждения Ирина Скиданова.

«Раньше у нас была живая экскурсия (посвящённая погибшим детям Горловки. — RT), её проводили дети, но так как сейчас нельзя массово собирать детей, мы решили создать видео-экскурсию. Выбрали именно этот формат, потому что дети должны рассказывать о детях», — отметила Скиданова.

В 14 минутном фильме рассказывается о трагедии и обстоятельствах гибели детей из Горловки. Всего с 2014 года в результате обстрелов Вооружённых сил Украины в городе погибли 22 ребёнка.