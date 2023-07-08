Кадыров назвал укрепление института семьи одним из приоритетных направлений в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал укрепление и развитие института семьи одним из самых приоритетных направлений в регионе.

«В Чеченской Республике одним из самых приоритетных направлений является укрепление и развитие института семьи», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

По его словам, особое внимание уделяется работе по воссоединению семей, в которых есть дети.

Он пожелал всем российским семьям счастья, здоровья и благополучия.

Ранее сайт «Янтарный край» сообщил, что в Калининградской области в 2022 году зарегистрировали 9693 брака, это максимальный показатель за десятилетие и на 24,6% больше, чем в 2021-м.