Кадыров назвал укрепление института семьи одним из приоритетных направлений в Чечне
- РИА Новости
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«В Чеченской Республике одним из самых приоритетных направлений является укрепление и развитие института семьи», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
По его словам, особое внимание уделяется работе по воссоединению семей, в которых есть дети.
Он пожелал всем российским семьям счастья, здоровья и благополучия.
Ранее сайт «Янтарный край» сообщил, что в Калининградской области в 2022 году зарегистрировали 9693 брака, это максимальный показатель за десятилетие и на 24,6% больше, чем в 2021-м.