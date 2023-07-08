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Кириенко: Россию можно развалить, только оторвав молодёжь от традиций и истории

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Россию можно развалить, только если оторвать её молодёжь от традиций и истории, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Кириенко: Россию можно развалить, только оторвав молодёжь от традиций и истории
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Россию можно развалить только изнутри. Для этого надо оторвать молодое поколение от корней, от традиций, от истории, и тогда, действительно, появляется шанс», — цитирует РИА Новости Кириенко.

По его словам, для сохранения корней и традиций появился историко-культурный патриотический молодёжный форум «Истоки».

Ранее Кириенко заявил, что сила России заключается в её традициях и корнях.

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