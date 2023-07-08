Кириенко заявил, что сила России — в её традициях и корнях

Сила России заключается в её традициях и корнях, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Не случайно, что форум «Истоки» происходит именно здесь, потому что это как раз земля, на которой вот этот смысл настоящих истоков, тех традиций, тех культурных и исторических ценностей, опираясь на которые Россия всегда может уверенно двигаться вперёд, может справиться с любым вызовом», — приводит РИА Новости слова Кириенко на открытии форума «Истоки» в Псковской области.

Он отметил, что именно в традициях и корнях заключается великая сила России.

Ранее Кириенко посетил позиции российских сил, которые стоят на направлении контрудара ВСУ в Запорожской области.