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Кириенко заявил, что сила России — в её традициях и корнях

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Сила России заключается в её традициях и корнях, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Кириенко заявил, что сила России — в её традициях и корнях
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Не случайно, что форум «Истоки» происходит именно здесь, потому что это как раз земля, на которой вот этот смысл настоящих истоков, тех традиций, тех культурных и исторических ценностей, опираясь на которые Россия всегда может уверенно двигаться вперёд, может справиться с любым вызовом», — приводит РИА Новости слова Кириенко на открытии форума «Истоки» в Псковской области.

Он отметил, что именно в традициях и корнях заключается великая сила России.

Ранее Кириенко посетил позиции российских сил, которые стоят на направлении контрудара ВСУ в Запорожской области.

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