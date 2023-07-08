Кириенко заявил, что сила России — в её традициях и корнях
- РИА Новости
- © Нина Зотина
«Не случайно, что форум «Истоки» происходит именно здесь, потому что это как раз земля, на которой вот этот смысл настоящих истоков, тех традиций, тех культурных и исторических ценностей, опираясь на которые Россия всегда может уверенно двигаться вперёд, может справиться с любым вызовом», — приводит РИА Новости слова Кириенко на открытии форума «Истоки» в Псковской области.
Он отметил, что именно в традициях и корнях заключается великая сила России.
Ранее Кириенко посетил позиции российских сил, которые стоят на направлении контрудара ВСУ в Запорожской области.