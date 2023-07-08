Мизулина заявила о финансировании ряда крупных блогеров наркобизнесом
Она отметила, что ещё в прошлом году Лига безопасного интернета обнаружила, что есть блогеры, которые употребляют наркотики в прямом эфире.
«Наши эксперты сделали вывод, что у наркобизнеса вообще появились свои продакшены, свои продюсеры. То есть те люди, которые изначально вкладывали деньги в то, чтобы раскручивать отдельных блогеров», — заключила Мизулина.
Ранее Мизулина заявила, что Федеральная налоговая служба заблокировала банковские счета ряда блогеров за неуплату налогов.