Мизулина заявила о финансировании ряда крупных блогеров наркобизнесом

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила в беседе с корреспондентом RT Костей Придыбайло, что ряд крупных блогеров более чем с 100 тыс. подписчиков получали финансирование от лиц, связанных с оборотом наркотиков.

Она отметила, что ещё в прошлом году Лига безопасного интернета обнаружила, что есть блогеры, которые употребляют наркотики в прямом эфире.

«Наши эксперты сделали вывод, что у наркобизнеса вообще появились свои продакшены, свои продюсеры. То есть те люди, которые изначально вкладывали деньги в то, чтобы раскручивать отдельных блогеров», — заключила Мизулина.

Ранее Мизулина заявила, что Федеральная налоговая служба заблокировала банковские счета ряда блогеров за неуплату налогов.