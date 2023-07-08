Пробка на Крымский мост со стороны полуострова значительно уменьшилась
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
«16:30: со стороны Керчи очередь составляет около 90 машин», — говорится в публикации.
Вместе с этим уточняется, что со стороны Краснодарского края проезд на Крымский мост не затруднен.
4 июля российский президент Владимир Путин поручил максимально задействовать паромные переправы для сокращения пробок на Крымском мосту.