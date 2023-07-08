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Пробка на Крымский мост со стороны полуострова значительно уменьшилась

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Автомобильная пробка на Крымский мост со стороны Керчи сократилась почти втрое.
Пробка на Крымский мост со стороны полуострова значительно уменьшилась
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

«16:30: со стороны Керчи очередь составляет около 90 машин», — говорится в публикации.

Вместе с этим уточняется, что со стороны Краснодарского края проезд на Крымский мост не затруднен.

4 июля российский президент Владимир Путин поручил максимально задействовать паромные переправы для сокращения пробок на Крымском мосту.

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