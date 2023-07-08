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Возгорание релейных шкафов произошло на железнодорожной станции во Владимирской области

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Возгорание двух релейных и одного аккумуляторного шкафов произошло на железнодорожной станции Балакирево во Владимирской области.
Возгорание релейных шкафов произошло на железнодорожной станции во Владимирской области
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

«Зафиксировано возгорание двух релейных и одного аккумуляторного шкафа на станции Балакирево Северной железной дороги», — приводит сообщение РИА Новости.

По предварительной информации, причиной инцидента стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

Ранее правоохранители задержали в метро двоих подозреваемых в поджоге релейных шкафов в Москве.

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