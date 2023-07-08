Возгорание релейных шкафов произошло на железнодорожной станции во Владимирской области
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.
«Зафиксировано возгорание двух релейных и одного аккумуляторного шкафа на станции Балакирево Северной железной дороги», — приводит сообщение РИА Новости.
По предварительной информации, причиной инцидента стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.
Ранее правоохранители задержали в метро двоих подозреваемых в поджоге релейных шкафов в Москве.