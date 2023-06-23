Правоохранители задержали в метро двоих подозреваемых в поджоге релейных шкафов в Москве

Двое подозреваемых в поджоге релейных шкафов в Москве задержаны в метро.

Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«(Правоохранители. — RT) установили личность двух подозреваемых в поджоге, их местонахождение и задержали на одной из станций столичного метро», — приводит сообщение РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что неизвестные ночью подожгли три релейных шкафа на железнодорожном перегоне Павелецкого направления в Москве.