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Правоохранители задержали в метро двоих подозреваемых в поджоге релейных шкафов в Москве

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Двое подозреваемых в поджоге релейных шкафов в Москве задержаны в метро.
Правоохранители задержали в метро двоих подозреваемых в поджоге релейных шкафов в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«(Правоохранители. — RT) установили личность двух подозреваемых в поджоге, их местонахождение и задержали на одной из станций столичного метро», — приводит сообщение РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что неизвестные ночью подожгли три релейных шкафа на железнодорожном перегоне Павелецкого направления в Москве.

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