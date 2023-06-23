Правоохранители задержали в метро двоих подозреваемых в поджоге релейных шкафов в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.
«(Правоохранители. — RT) установили личность двух подозреваемых в поджоге, их местонахождение и задержали на одной из станций столичного метро», — приводит сообщение РИА Новости.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что неизвестные ночью подожгли три релейных шкафа на железнодорожном перегоне Павелецкого направления в Москве.