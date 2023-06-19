Неизвестные подожгли релейные шкафы на ж/д перегоне Павелецкого направления в Москве
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Об этом сообщили в пресс-службе «Московской железной дороги».
«Сегодня ночью на перегоне Варшавская — Дербеневская Павелецкого направления неизвестными лицами был совершён поджог трёх релейных шкафов», — приводит сообщение РИА Новости.
В настоящее время поезда курсируют по расписанию, на месте работают ремонтные бригады.
Ранее в пресс-службе Дептранса Москвы сообщили, что автомобиль столкнулся с тремя лосями на 32-м километре МКАД.