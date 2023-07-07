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Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за импортируемыми из Японии товарами

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Роспотребнадзор принял решение об усилении радиационного контроля за продукцией, импортируемой из Японии, после сообщений о намерении Токио начать сброс в океан радиоактивной воды.
Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за импортируемыми из Японии товарами
  • Gettyimages.ru
  • © Michael H

Об этом говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что речь идёт об импорте рыбы, рыбных продуктов, морепродуктов.

«Дано поручение территориальным органам усилить санитарно-карантинный контроль при ввозе в Россию вышеуказанной продукции», — говорится в релизе.

Ситуация находится на контроле ведомства.

Ранее в Китае запретили импорт продуктов из десяти японских префектур из-за решения властей Японии сбросить в море заражённую воду с АЭС «Фукусима-1».

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