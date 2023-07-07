Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за импортируемыми из Японии товарами
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Об этом говорится на сайте ведомства.
Уточняется, что речь идёт об импорте рыбы, рыбных продуктов, морепродуктов.
«Дано поручение территориальным органам усилить санитарно-карантинный контроль при ввозе в Россию вышеуказанной продукции», — говорится в релизе.
Ситуация находится на контроле ведомства.
Ранее в Китае запретили импорт продуктов из десяти японских префектур из-за решения властей Японии сбросить в море заражённую воду с АЭС «Фукусима-1».