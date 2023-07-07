Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за импортируемыми из Японии товарами

Роспотребнадзор принял решение об усилении радиационного контроля за продукцией, импортируемой из Японии, после сообщений о намерении Токио начать сброс в океан радиоактивной воды.

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