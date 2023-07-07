Медведев: нужно создать надёжную систему ПВО в зоне СВО по мере поставок Киеву оружия НАТО
- РИА Новости
«Коалиция стран НАТО наращивает боевые возможности украинской армии, поставляя Киеву современные средства поражения с повышенной дальностью», — напомнил он.
Медведев отметил, что обсуждается тема поставок Украине истребителей F-16 и других натовских самолётов.
«Поэтому ситуация весьма серьёзная, нам действительно нужно создавать надёжную систему противовоздушной обороны как в зоне специальной военной операции, так и для защиты объектов, удалённых от линии соприкосновения», — сказал зампред Совбеза.
7 июля Дмитрий Медведев провёл заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии России в Санкт-Петербурге.