Узнать больше

Медведев: нужно создать надёжную систему ПВО в зоне СВО по мере поставок Киеву оружия НАТО

Короткая ссылка
России нужно создавать надёжную систему противовоздушной обороны в стране и в зоне СВО по мере того, как коалиция стран Запада наращивает боевые возможности украинской армии, заявил на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев: нужно создать надёжную систему ПВО в зоне СВО по мере поставок Киеву оружия НАТО
  • РИА Новости

«Коалиция стран НАТО наращивает боевые возможности украинской армии, поставляя Киеву современные средства поражения с повышенной дальностью», — напомнил он.

Медведев отметил, что обсуждается тема поставок Украине истребителей F-16 и других натовских самолётов.

«Поэтому ситуация весьма серьёзная, нам действительно нужно создавать надёжную систему противовоздушной обороны как в зоне специальной военной операции, так и для защиты объектов, удалённых от линии соприкосновения», — сказал зампред Совбеза.

7 июля Дмитрий Медведев провёл заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии России в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить