Медведев: нужно создать надёжную систему ПВО в зоне СВО по мере поставок Киеву оружия НАТО

России нужно создавать надёжную систему противовоздушной обороны в стране и в зоне СВО по мере того, как коалиция стран Запада наращивает боевые возможности украинской армии, заявил на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

РИА Новости

«Коалиция стран НАТО наращивает боевые возможности украинской армии, поставляя Киеву современные средства поражения с повышенной дальностью», — напомнил он. Медведев отметил, что обсуждается тема поставок Украине истребителей F-16 и других натовских самолётов. «Поэтому ситуация весьма серьёзная, нам действительно нужно создавать надёжную систему противовоздушной обороны как в зоне специальной военной операции, так и для защиты объектов, удалённых от линии соприкосновения», — сказал зампред Совбеза. 7 июля Дмитрий Медведев провёл заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии России в Санкт-Петербурге.