Зампред Совбеза Медведев провёл заседание рабочей группы ВПК России в Петербурге
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провёл заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии (ВПК) России в Санкт-Петербурге.
- РИА Новости
Об этом сообщается в его Telegram-канале.
Заседание прошло на Обуховском заводе концерна «Алмаз-Антей».
Ранее Медведев заявил, что СВО закончится за несколько дней, если Запад перестанет поставлять оружие Киеву.
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