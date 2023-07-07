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Зампред Совбеза Медведев провёл заседание рабочей группы ВПК России в Петербурге

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провёл заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии (ВПК) России в Санкт-Петербурге.
Зампред Совбеза Медведев провёл заседание рабочей группы ВПК России в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Заседание прошло на Обуховском заводе концерна «Алмаз-Антей».

Ранее Медведев заявил, что СВО закончится за несколько дней, если Запад перестанет поставлять оружие Киеву.

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