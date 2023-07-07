Зампред Совбеза Медведев провёл заседание рабочей группы ВПК России в Петербурге

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провёл заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии (ВПК) России в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Заседание прошло на Обуховском заводе концерна «Алмаз-Антей».

Ранее Медведев заявил, что СВО закончится за несколько дней, если Запад перестанет поставлять оружие Киеву.