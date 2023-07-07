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В «Объединении родителей» прокомментировали идею о золотом стандарте знаний

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Инна Гориславцева, лидер общественно-политического движения «Объединение родителей», высказалась о предложении ввести золотой стандарт знаний.
В «Объединении родителей» прокомментировали идею о золотом стандарте знаний
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

«С одной стороны, есть инициатива от Минпросвещения ввести стандартизированные подходы к обучению. С другой стороны, в законе об образовании сохраняется такая норма, которая наделяет школы правом на автономию в различных сферах», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметила Гориславцева, некоторые педагоги называют предложение интересной перспективой, которая позволит упростить работу учителю.

Вместе с тем программы, предложенные как типовые, не поддержаны той линейкой учебников, опираясь на которую учителя должны обеспечивать реализацию этих типовых программ.

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября в школах появятся единые программы по всем предметам.

Ранее, как сообщил портал RIA56, в Оренбуржье на торжественные линейки вышли 22,6 тыс. девятиклассников.

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