В «Объединении родителей» прокомментировали идею о золотом стандарте знаний

Инна Гориславцева, лидер общественно-политического движения «Объединение родителей», высказалась о предложении ввести золотой стандарт знаний.

«С одной стороны, есть инициатива от Минпросвещения ввести стандартизированные подходы к обучению. С другой стороны, в законе об образовании сохраняется такая норма, которая наделяет школы правом на автономию в различных сферах», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметила Гориславцева, некоторые педагоги называют предложение интересной перспективой, которая позволит упростить работу учителю.

Вместе с тем программы, предложенные как типовые, не поддержаны той линейкой учебников, опираясь на которую учителя должны обеспечивать реализацию этих типовых программ.

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября в школах появятся единые программы по всем предметам.

Ранее, как сообщил портал RIA56, в Оренбуржье на торжественные линейки вышли 22,6 тыс. девятиклассников.