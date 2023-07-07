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В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на адвоката Пономарёву

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Сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на адвоката Елену Пономарёву, которую облили зелёнкой на автобусной остановке. Они были пойманы в Санкт-Петербурге.
В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на адвоката Пономарёву
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщило МВД.

Ведомство напомнило, что накануне в полдень в полицию поступило сообщение о том, что на остановке на Рублёвском шоссе неизвестный мужчина облил женщину и её знакомую жидкостью зелёного цвета, после чего скрылся с ещё одним неизвестным.

«Менее чем за сутки сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО и ОМВД России по району Кунцево города Москвы установили личности и при поддержке коллег из Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте задержали подозреваемых 1984 и 1998 годов рождения в Санкт-Петербурге», — сказано в сообщении министерства.

Сейчас задержанные доставляются для проведения следственных действий.

Пономарёва связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. По её словам, ей поступали угрозы в мессенджерах.

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