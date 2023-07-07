Неизвестные облили зелёнкой адвоката Пономарёву на автобусной остановке в Подмосковье

В Московской области напали на адвоката Адвокатской палаты Московской области Пономарёву Елену, неизвестный облил её зеленкой на остановке.

Информация появилась на сайте палаты.

«В результате нападения адвокату причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Пономарёва связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. По её словам, ей поступали угрозы в мессенджерах.

Ранее неизвестные избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, когда они прибыли в Грозный на приговор по делу Заремы Мусаевой.

Позже стало известно, что по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне возбуждено уголовное дело.