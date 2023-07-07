Неизвестные облили зелёнкой адвоката Пономарёву на автобусной остановке в Подмосковье
Информация появилась на сайте палаты.
«В результате нападения адвокату причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Пономарёва связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. По её словам, ей поступали угрозы в мессенджерах.
Ранее неизвестные избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, когда они прибыли в Грозный на приговор по делу Заремы Мусаевой.
Позже стало известно, что по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне возбуждено уголовное дело.