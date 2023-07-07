Гладков: несколько населённых пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ

Сразу несколько населённых пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет. Речь идёт о хуторе Леоновка, а также о сёлах Казначеевка и Илёк-Пеньковка. Сейчас там работают аварийные службы.

РИА Новости

Хутор Леоновка расположен в Валуйском городском округе, там осколками снаряда выбило окна в одном частном доме. В селе Казначеевка выбиты окна и посечена кровля в одном доме, осколками повреждена водонапорная башня. В Илёк-Пеньковке, которая находится в Краснояружском районе, повреждена линия электропередачи. Сейчас в регионе формируется второе соединение территориальной обороны численностью 3 тыс. человек. Как ожидается, находящимся вдоль границы с Украиной бойцам передадут оружие.