Гладков: несколько населённых пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ
- РИА Новости
Хутор Леоновка расположен в Валуйском городском округе, там осколками снаряда выбило окна в одном частном доме.
В селе Казначеевка выбиты окна и посечена кровля в одном доме, осколками повреждена водонапорная башня.
В Илёк-Пеньковке, которая находится в Краснояружском районе, повреждена линия электропередачи.
Сейчас в регионе формируется второе соединение территориальной обороны численностью 3 тыс. человек. Как ожидается, находящимся вдоль границы с Украиной бойцам передадут оружие.