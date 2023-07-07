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Гладков: несколько населённых пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ

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Сразу несколько населённых пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет. Речь идёт о хуторе Леоновка, а также о сёлах Казначеевка и Илёк-Пеньковка. Сейчас там работают аварийные службы.
Гладков: несколько населённых пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ
  • РИА Новости

Хутор Леоновка расположен в Валуйском городском округе, там осколками снаряда выбило окна в одном частном доме.

В селе Казначеевка выбиты окна и посечена кровля в одном доме, осколками повреждена водонапорная башня.

В Илёк-Пеньковке, которая находится в Краснояружском районе, повреждена линия электропередачи.

Сейчас в регионе формируется второе соединение территориальной обороны численностью 3 тыс. человек. Как ожидается, находящимся вдоль границы с Украиной бойцам передадут оружие.

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