Психолог Соловьёва назвала нормальным страх перемен

Психолог Елена Соловьёва заявила, что бояться перемен нормально, поскольку страх возникает из-за неопределённости.

«Изменения — это всегда неопределённость. Они нас страшат. Это норма. Мы боимся любых перемен, даже если они гипотетически к лучшему. Где брать ресурс? Первое: если вы вступили в череду глобальных изменений, не пытайтесь справиться самостоятельно, ищите помощь, находитесь рядом с такими людьми, которые могут вам помогать», — сказала эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, также важны информированность и фиксация даже самых маленьких достижений.

Как считает психолог, не нужно допускать негативных мыслей, которые забирают энергию, важную в такие периоды.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Минздраве Удмуртии посоветовали вести здоровый образ жизни для укрепления иммунитета.