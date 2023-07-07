Психолог Соловьёва назвала нормальным страх перемен
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«Изменения — это всегда неопределённость. Они нас страшат. Это норма. Мы боимся любых перемен, даже если они гипотетически к лучшему. Где брать ресурс? Первое: если вы вступили в череду глобальных изменений, не пытайтесь справиться самостоятельно, ищите помощь, находитесь рядом с такими людьми, которые могут вам помогать», — сказала эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, также важны информированность и фиксация даже самых маленьких достижений.
Как считает психолог, не нужно допускать негативных мыслей, которые забирают энергию, важную в такие периоды.
Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Минздраве Удмуртии посоветовали вести здоровый образ жизни для укрепления иммунитета.