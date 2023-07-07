Туроператоры назвали самыми популярными зарубежными направлениями Турцию, Египет и ОАЭ

В пресс-службе российских туроператоров (Tez Tour, Anex Tour и Fun & Sun) рассказали RT, что среди зарубежных направлений этим летом россияне чаще всего выбирают для отдыха Турцию, Египет и ОАЭ.

При этом в компании Tez Tour также отметили популярность Мале (Мальдивы) и Таиланда среди туристов.

«С августа в топ-5 войдёт Венесуэла — продлена полётная программа из Москвы в Венесуэлу до 10 ноября 2023 года на рейсах а/к Conviasa», — пояснили RT представители туроператора.

Что касается внутреннего туризма, в Anex Tour рассказали о том, что россияне часто выбирают такие направления, как Калининград и Калининградская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, в частности Казань, Приморский край.

В пресс-службе Fun & Sun добавили, что популярностью также пользуются Дагестан, Алтай, Камчатка, Байкал, Чеченская Республика и Карелия.

Комментируя появившееся в сети видео, на которых пляжи Анапы переполнены отдыхающими, а некоторые даже загорают стоя, представитель Fun & Sun отметила, что «сегодня толп нет».

«Есть отели, которые загружены полностью (как правило, те, которые работают по системе «Всё включено» и «Ультра всё включено»), есть отели, где есть свободные номера», — пояснили в компании.

Там напомнили, что в Анапу сейчас перелётов нет, аэропорт закрыт на приём рейсов, но есть автобусные туры.

Стоимость такого тура на 12 ночей с 23 июля с проживанием в пятизвёздочном отеле на Пионерском проспекте стартует от 84 485 рублей за человека.

В Tez Tour добавили, что на данный момент проживание в Анапе с заездом в июле на неделю подобрать можно, но всё зависит от бюджета.

«В некоторых отелях стандартные типы номеров уже недоступны, но в доступе для бронирования есть повышенные категории», — заявили в пресс-службе.

Ранее глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил о почти 100%-ной заполненности гостиниц в Анапе.