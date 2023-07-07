В Оренбургской области направили 120 млн рублей на покупку учебников для школьников

Министерство образования Оренбургской области заключило в 2023 году контракты с четырьмя издательствами на поставку около 160 тыс. экземпляров учебников.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное правительство.

Более 80 тыс. учебников закупят для библиотек школ, в которых планируется капремонт. Это учебная литература по всем предметам для всех классов.

Школы региона также получат более 65 тыс. учебников по истории России.

На покупку учебников направлено около 120 млн рублей.

Ранее progorod43 сообщал, что выпускник кировского лицея имени Шпагина Тимофей Дресвянников получил по 100 баллов на единых госэкзаменах по русскому языку, профильной математике и информатике.