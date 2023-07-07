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В Подмосковье расчистят 40 водоёмов по региональной программе

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В Министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что в этом году 40 водоёмов в 28 округах региона расчистят в рамках программы «100 прудов и озёр».
В Подмосковье расчистят 40 водоёмов по региональной программе
  • Gettyimages.ru
  • © Юрий Кольцов

Об этом сообщает телеканал «360».

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов заявил, что на сегодняшний день уже расчищено 14 водоёмов в Одинцовском, Богородском, Орехово-Зуевском округах, а также в Волоколамске, Балашихе, Егорьевске, Клину, Ступине и Фрязине.

На семи водоёмах работы ещё ведутся.

Наряду с этим стало известно, что в Санкт-Петербурге планируют благоустроить территорию около Ледового дворца в Стрельне.

Как информирует «Агентство Бизнес Новостей», новое общественное пространство будет располагаться южнее Санкт-Петербургского шоссе по Заводской дороге.

Работы планируется завершить до конца августа 2024 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителями Юго-Восточного административного округа рассказал о планах по реабилитации парка «Кузьминки».

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