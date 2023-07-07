В Подмосковье расчистят 40 водоёмов по региональной программе
- Gettyimages.ru
- © Юрий Кольцов
Об этом сообщает телеканал «360».
Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов заявил, что на сегодняшний день уже расчищено 14 водоёмов в Одинцовском, Богородском, Орехово-Зуевском округах, а также в Волоколамске, Балашихе, Егорьевске, Клину, Ступине и Фрязине.
На семи водоёмах работы ещё ведутся.
Наряду с этим стало известно, что в Санкт-Петербурге планируют благоустроить территорию около Ледового дворца в Стрельне.
Как информирует «Агентство Бизнес Новостей», новое общественное пространство будет располагаться южнее Санкт-Петербургского шоссе по Заводской дороге.
Работы планируется завершить до конца августа 2024 года.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителями Юго-Восточного административного округа рассказал о планах по реабилитации парка «Кузьминки».