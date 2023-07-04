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Собянин рассказал о планах по реабилитации парка «Кузьминки»

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Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с жителями Юго-Восточного административного округа. В частности, он рассказал о планах по реабилитации парка «Кузьминки».
Собянин рассказал о планах по реабилитации парка «Кузьминки»

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на сайт мэра.

Как отметил Собянин, «Кузьминки» — один из красивейших столичных парков, включающий особо охраняемую природную территорию. По словам мэра, в этой части нужны работы по реабилитации.

«Но то, что находится в срединной части, требует серьёзного подхода», — сказал Собянин.

Он добавил, что будет благоустроена территория парка, также запланированы другие работы.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве благоустроили 2593 двора в прошлом году.

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