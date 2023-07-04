Собянин рассказал о планах по реабилитации парка «Кузьминки»
Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на сайт мэра.
Как отметил Собянин, «Кузьминки» — один из красивейших столичных парков, включающий особо охраняемую природную территорию. По словам мэра, в этой части нужны работы по реабилитации.
«Но то, что находится в срединной части, требует серьёзного подхода», — сказал Собянин.
Он добавил, что будет благоустроена территория парка, также запланированы другие работы.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве благоустроили 2593 двора в прошлом году.