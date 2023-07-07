Замглавы Роскомнадзора заявил о выявлении 270 тысяч деструктивных материалов за время СВО
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Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин.
«За период СВО выявлено 270 тыс. деструктивных материалов, большая их часть удалена или заблокирована», — цитирует его ТАСС.
Субботин добавил, что потребление деструктивного контента происходит, в частности, в каналах соцсетей и мессенджеров.
9 июня Субботин сообщил, что Роскомнадзор с 24 февраля 2022 года ограничил доступ примерно к 206 тыс. ресурсов с фейками о СВО, дискредитацией армии и призывами к несанкционированным акциям.