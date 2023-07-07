Замглавы Роскомнадзора заявил о выявлении 270 тысяч деструктивных материалов за время СВО

Роскомнадзор выявил 270 тыс. деструктивных материалов за время проведения спецоперации.

Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин.

«За период СВО выявлено 270 тыс. деструктивных материалов, большая их часть удалена или заблокирована», — цитирует его ТАСС.

Субботин добавил, что потребление деструктивного контента происходит, в частности, в каналах соцсетей и мессенджеров.

9 июня Субботин сообщил, что Роскомнадзор с 24 февраля 2022 года ограничил доступ примерно к 206 тыс. ресурсов с фейками о СВО, дискредитацией армии и призывами к несанкционированным акциям.