В Москве число самозанятых достигло 1,36 млн человек
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Об этом пишет сайт kp.ru.
Вице-мэр отметил, что общая цифра плательщиков налога на профессиональный доход выросла до 1,36 млн, это 18% от общего числа зарегистрированных в России самозанятых.
«Суммарный доход самозанятых с начала 2019 года, когда в Москве ввели этот налоговый режим, к 1 июня 2023 года превысил 722 млрд рублей. Более 127 млрд рублей от этой суммы они заработали в январе — мае этого года», — уточнил Ефимов.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии на пять лет продлили налоговые льготы по упрощённой системе налогообложения для предпринимателей из других регионов, которые перерегистрируются в республике.