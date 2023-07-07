В Москве число самозанятых достигло 1,36 млн человек

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в Москве в период с января по май включительно число самозанятых увеличилось на 126 тыс. человек.

Об этом пишет сайт kp.ru.

Вице-мэр отметил, что общая цифра плательщиков налога на профессиональный доход выросла до 1,36 млн, это 18% от общего числа зарегистрированных в России самозанятых.

«Суммарный доход самозанятых с начала 2019 года, когда в Москве ввели этот налоговый режим, к 1 июня 2023 года превысил 722 млрд рублей. Более 127 млрд рублей от этой суммы они заработали в январе — мае этого года», — уточнил Ефимов.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии на пять лет продлили налоговые льготы по упрощённой системе налогообложения для предпринимателей из других регионов, которые перерегистрируются в республике.