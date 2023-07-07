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В Свердловской области нашли тело утонувшего 16-летнего подростка

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В одном из водоёмов Первоуральска (Свердловская область) найдено тело 16-летнего подростка без следов насилия. Специалисты начали процессуальную проверку.
В Свердловской области нашли тело утонувшего 16-летнего подростка
  • РИА Новости

Тело уже опознано, оно будет направлено на экспертизу, передаёт URA.RU.

«Согласно предварительным данным осмотра, внешних признаков криминальной смерти не имеется», — отметили в свердловском СУ СКР.

Тело молодого человека обнаружил водолаз на глубине порядка 2,5—3 м.

Отмечается, что на учёте в ПНД подросток и его многодетная семья не состояли.

«Воспитанием занималась мать, которая также воспитывает трёх дочерей. До момента трагедии конфликтов в семье не было», — прокомментировали в региональном ГУ МВД России.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии возбудили уголовное дело по факту гибели девятилетнего ребёнка. Мальчик утонул в сельском пруду.

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