В Свердловской области нашли тело утонувшего 16-летнего подростка

В одном из водоёмов Первоуральска (Свердловская область) найдено тело 16-летнего подростка без следов насилия. Специалисты начали процессуальную проверку.

Тело уже опознано, оно будет направлено на экспертизу, передаёт URA.RU.

«Согласно предварительным данным осмотра, внешних признаков криминальной смерти не имеется», — отметили в свердловском СУ СКР.

Тело молодого человека обнаружил водолаз на глубине порядка 2,5—3 м.

Отмечается, что на учёте в ПНД подросток и его многодетная семья не состояли.

«Воспитанием занималась мать, которая также воспитывает трёх дочерей. До момента трагедии конфликтов в семье не было», — прокомментировали в региональном ГУ МВД России.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии возбудили уголовное дело по факту гибели девятилетнего ребёнка. Мальчик утонул в сельском пруду.