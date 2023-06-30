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В Удмуртии завели дело по факту гибели девятилетнего мальчика в пруду

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В Удмуртии завели уголовное дело по факту гибели девятилетнего ребёнка. Мальчик утонул в сельском пруду.
В Удмуртии завели дело по факту гибели девятилетнего мальчика в пруду
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональное СУ СК России.

Инцидент произошёл вечером 29 июня в селе Тыловай Дебёсского района.

Следователь осмотрел место происшествия. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели.

Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности, передаёт izh.kp.ru.

Ранее сообщалось, что трёхлетний ребёнок захлебнулся во время купания в бочке в одном из сёл Иркутской области.

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