В Удмуртии завели дело по факту гибели девятилетнего мальчика в пруду

В Удмуртии завели уголовное дело по факту гибели девятилетнего ребёнка. Мальчик утонул в сельском пруду.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональное СУ СК России.

Инцидент произошёл вечером 29 июня в селе Тыловай Дебёсского района.

Следователь осмотрел место происшествия. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели.

Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности, передаёт izh.kp.ru.

Ранее сообщалось, что трёхлетний ребёнок захлебнулся во время купания в бочке в одном из сёл Иркутской области.