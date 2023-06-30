В Удмуртии завели дело по факту гибели девятилетнего мальчика в пруду
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональное СУ СК России.
Инцидент произошёл вечером 29 июня в селе Тыловай Дебёсского района.
Следователь осмотрел место происшествия. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели.
Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности, передаёт izh.kp.ru.
Ранее сообщалось, что трёхлетний ребёнок захлебнулся во время купания в бочке в одном из сёл Иркутской области.