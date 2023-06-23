Трёхлетний ребёнок захлебнулся во время купания в бочке в одном из сёл Иркутской области
- РИА Новости
ЧП произошло в селе Тутура, передаёт Newinform со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Ребёнок находился под присмотром своей 11-летней сестры. Он захлебнулся, когда она ненадолго отлучилась. Их мать в это время находилась на кухне.
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