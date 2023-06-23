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Трёхлетний ребёнок захлебнулся во время купания в бочке в одном из сёл Иркутской области

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В Иркутской области трёхлетний ребёнок захлебнулся во время купания в бочке ёмкостью 1 тыс. л. Возбуждено уголовное дело.
Трёхлетний ребёнок захлебнулся во время купания в бочке в одном из сёл Иркутской области
  • РИА Новости

ЧП произошло в селе Тутура, передаёт Newinform со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Ребёнок находился под присмотром своей 11-летней сестры. Он захлебнулся, когда она ненадолго отлучилась. Их мать в это время находилась на кухне.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось, что СК России по Ульяновской области ведёт проверку по факту гибели 17-летнего жителя Димитровграда, утонувшего в реке Большой Череман.

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