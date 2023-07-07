В Москве стартовал фестиваль «Вкусы России»
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.
Фестиваль проходит на 26 площадках в разных районах Москвы.
«На площадках запланирована большая культурная программа с концертами, театральными представлениями и творческими занятиями», — уточнила Сергунина.
Москвичей ждут мастер-классы по ремёслам и искусству в разных частях города в рамках летнего фестиваля. Например, 7 и 9 июля в Южном Бутове каждый желающий сможет научиться лепить кружки из глины. 8 июля можно будет поучаствовать в росписи керамических тарелок гжелью. На Тверской площади расскажут об истории и жизни народов России и организуют занятия по каллиграфии и русской вязи. В парке Горького можно будет узнать о мозаичном искусстве, а на Городецкой улице будет работать научная студия.
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