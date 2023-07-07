В Москве стартовал фестиваль «Вкусы России»

В Москве до 16 июля пройдёт гастрономический фестиваль «Вкусы России». Более 300 производителей продуктов питания из 70 регионов страны примут в нём участие.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.

Фестиваль проходит на 26 площадках в разных районах Москвы.

«На площадках запланирована большая культурная программа с концертами, театральными представлениями и творческими занятиями», — уточнила Сергунина.

Москвичей ждут мастер-классы по ремёслам и искусству в разных частях города в рамках летнего фестиваля. Например, 7 и 9 июля в Южном Бутове каждый желающий сможет научиться лепить кружки из глины. 8 июля можно будет поучаствовать в росписи керамических тарелок гжелью. На Тверской площади расскажут об истории и жизни народов России и организуют занятия по каллиграфии и русской вязи. В парке Горького можно будет узнать о мозаичном искусстве, а на Городецкой улице будет работать научная студия.

Ранее, по сообщению «Радио 1», фестиваль «Лето.Музыка.Музей» в Истре открыли сочинениями Рахманинова.