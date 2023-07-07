Пять разноуровневых переходов появится на железнодорожных станциях в Московской области
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Губернатор ответил на обращения жителей в прямом эфире.
К концу этого года переходы появятся в Люберцах, Раменском, Реутове, Серпухове и Ленинском округе. Ещё пять современных переходов проектируются.
«Я надеюсь, мы одинаково понимаем, что этот адресный список мы должны доводить до тех, кому это важно. Тем, кто живёт в Раменском, тем, кто живёт в Мытищах, и так далее», — приводит слова Воробьёва телеканал «360».
При этом глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая прокомментировала жалобы местных жителей о плохом состоянии подземного перехода на железнодорожной станции Строитель. По её словам, работы на этом участке уже начались и закончатся в ближайшие две недели.
«Привели в порядок надземный переход, установили лифты, чтобы жителям было комфортно передвигаться. Остался подземный переход... В 20-х числах июля мы готовы будем сдать объект. Я думаю, что жители останутся довольны», — заявила она.
Также к концу этого года в Московской области отремонтируют ещё 17 переходов РЖД.
Ранее Воробьёв сообщил, что в Подмосковье проведён 41% работ по подготовке ЖКХ к зиме.