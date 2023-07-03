Воробьёв: в Подмосковье проведён 41% работ по подготовке ЖКХ к зиме

В Московской области выполнен 41% работ по подготовке ЖКХ к зиме, заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Это промывка систем, концессионные проекты, капремонт сетей и котельных, замена котельных на более энергоёмкие и энергоэффективные. Всё это имеет важное значение. Объём работ на 1 июля составляет 41%», — отметил Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Губернатор поручил обратить внимание на отстающие муниципалитеты, а также продолжить подготовку инфраструктуры.

Ранее первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с НСН заявил, что правом составлять протоколы за шум предложено наделить ТСЖ и управляющие компании.