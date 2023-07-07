Задержанный агент ГУР МО Украины рассказал о подрыве железной дороги в Крыму
- РИА Новости
По его словам, подготовка к подрыву дороги началась ещё в декабре 2022 года.
«На данном участке местности была произведена разведка в конце декабря. После, в конце января, тут была первая попытка, которая закончилась осечкой. В конце февраля 2023 года я сюда прибыл в третий раз и произвёл подрыв железнодорожного полотна», — рассказал он.
По его словам, взрывное устройство он прикрепил с помощью магнитов.
Он также показал спрятанный детонатор и мобильные телефоны.
Ранее в ФСБ заявили о задержании агента украинской военной разведки, который подорвал в феврале этого года железную дорогу в Бахчисарайском районе Крыма.