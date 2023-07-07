На севере Амурской области решили отменить особый противопожарный режим

Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья заявило, что 10 июля отменяется особый противопожарный режим на севере Амурской области.

«Особый противопожарный режим с 10 июля отменяется на севере Приамурья: в Зейском, Тындинском, Сковородинском округах, Селемджинском, Магдагачинском, Мазановском районах, Зее, Тынде. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Орлов», — сообщает министерство в своём Telegram.

Уточняется, что с 10 июля также снимаются ограничения на посещение лесов.

Ранее НСН сообщила со ссылкой на Telegram-канал главы региона Айсена Николаева, что режим ЧС ввели на территории Якутии из-за лесных пожаров.