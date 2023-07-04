В Санкт-Петербурге продлили особый противопожарный режим до 1 августа

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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области продлили особый противопожарный режим до 1 августа.
В Санкт-Петербурге продлили особый противопожарный режим до 1 августа
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу местного комитета по природопользованию.

В лесных и особых зонах запрещено разведение огня. За нарушение закона предусмотрен штраф от 40 до 50 тыс. рублей.

«Государственные инспекторы регулярно проводят рейды по пресечению нарушений режима», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее НСН сообщила со ссылкой на Telegram-канал главы региона Айсена Николаева, что режим ЧС ввели на территории Якутии из-за лесных пожаров.

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