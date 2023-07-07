Объекты инфраструктуры Первомайской ЦРБ в Нижегородской области модернизируют по нацпроекту

Семь объектов инфраструктуры Первомайской ЦРБ в Нижегородской области модернизируют в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

«В зоне обслуживания структурных подразделений нашей ЦРБ — более 16,5 тыс. жителей муниципалитета. В этом году на ремонт местной медицинской инфраструктуры из федерального бюджета было выделено около 20 млн рублей», — заявила главврач Людмила Федюнина.

По её словам, дополнительные средства выделены и на закупку нового медицинского оборудования.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области свыше 500 тыс. человек прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в 2023 году.