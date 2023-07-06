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Депутат Останина предложила создать государственный алиментный фонд

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Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина отправила на заключение в правительство законопроект о создании государственного алиментного фонда.
Депутат Останина предложила создать государственный алиментный фонд
  • РИА Новости

«Первоначально фонд создаётся за счёт средств федерального бюджета. Это общемировая практика, которая присуща всем странам, которые пошли по пути того, чтобы дети не страдали от отсутствия внимания в виде денежных выплат со стороны второго родителя, забывшего о своих обязательствах», — заявила депутат в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, в последующем средства фонда формируются двумя путями. Первый — за счёт неплательщиков алиментов, второй — за счёт добровольных пожертвований граждан, коммерческих организаций, благотворительных фондов.

«Получателей выплат будет определять суд. А все, кто по суду обязан выполнить свой отцовский или материнский долг, вносятся в Единый реестр неплательщиков. Этот единый реестр с суммами задолженности будет вести создаваемый алиментный фонд», — отметила Останина.

Ранее сайт progorod43 со ссылкой на пресс-центр регионального правительства сообщал, что в Кировской области появились социальные выплаты для молодых учителей.

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