Депутат Останина предложила создать государственный алиментный фонд
- РИА Новости
«Первоначально фонд создаётся за счёт средств федерального бюджета. Это общемировая практика, которая присуща всем странам, которые пошли по пути того, чтобы дети не страдали от отсутствия внимания в виде денежных выплат со стороны второго родителя, забывшего о своих обязательствах», — заявила депутат в беседе с «Парламентской газетой».
По её словам, в последующем средства фонда формируются двумя путями. Первый — за счёт неплательщиков алиментов, второй — за счёт добровольных пожертвований граждан, коммерческих организаций, благотворительных фондов.
«Получателей выплат будет определять суд. А все, кто по суду обязан выполнить свой отцовский или материнский долг, вносятся в Единый реестр неплательщиков. Этот единый реестр с суммами задолженности будет вести создаваемый алиментный фонд», — отметила Останина.
Ранее сайт progorod43 со ссылкой на пресс-центр регионального правительства сообщал, что в Кировской области появились социальные выплаты для молодых учителей.