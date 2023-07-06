Депутат Останина предложила создать государственный алиментный фонд

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина отправила на заключение в правительство законопроект о создании государственного алиментного фонда.

«Первоначально фонд создаётся за счёт средств федерального бюджета. Это общемировая практика, которая присуща всем странам, которые пошли по пути того, чтобы дети не страдали от отсутствия внимания в виде денежных выплат со стороны второго родителя, забывшего о своих обязательствах», — заявила депутат в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, в последующем средства фонда формируются двумя путями. Первый — за счёт неплательщиков алиментов, второй — за счёт добровольных пожертвований граждан, коммерческих организаций, благотворительных фондов.

«Получателей выплат будет определять суд. А все, кто по суду обязан выполнить свой отцовский или материнский долг, вносятся в Единый реестр неплательщиков. Этот единый реестр с суммами задолженности будет вести создаваемый алиментный фонд», — отметила Останина.

Ранее сайт progorod43 со ссылкой на пресс-центр регионального правительства сообщал, что в Кировской области появились социальные выплаты для молодых учителей.