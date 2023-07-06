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В реке в Ростовской области нашли холероподобную микрофлору

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В реке Темерник в Ростовской области найдена холероподобная микрофлора. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В реке в Ростовской области нашли холероподобную микрофлору
  • Gettyimages.ru

«В результате мониторинга выделена типичная для этого времени года холероподобная микрофлора в реке Темерник на территории Ростова-на-Дону», — говорится в заявлении.

Отмечается, что временно запрещены купание, ловля рыбы, использование воды для хозяйственных нужд в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище.

Ранее доцент кафедры военно-полевой терапии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Владимир Кузьмич заявил, что после ЧП на Каховской ГЭС на затопленных территориях существует опасность распространения холеры.

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