Бурматов рассказал подробности о законопроекте об обращении с животными
- РИА Новости
«Включаются в Административный кодекс сразу несколько новых составов — ответственность за жестокое обращение с животными, за выброшенных животных, за нарушения в цирках и зоопарках, за нарушения в приютах, за покусы. Это настоящая революция в юриспруденции», — заявил Бурматов в беседе с НСН.
По его словам, такие изменения вносятся редко.
«Нам предстоит работать над правоприменительной практикой», — пояснил депутат.
Как отметил Бурматов, среди изменений — возможность конфисковать животных.
«Этого не хватает, потому что животное остаётся с живодёром, когда идёт проверка. Животные будут передаваться на передержку к волонтёрам. Начать мы решили с диких животных, которые продолжают жить дома, несмотря на запрет», — добавил он.
Ранее, как сообщала газета «Известия», комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды инициировал законопроект, предусматривающий штраф до 100 тыс. рублей за пропаганду жестокого обращения с животными.