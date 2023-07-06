Бурматов рассказал подробности о законопроекте об обращении с животными

Первый заместитель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал подробности о законопроекте по теме жестокого обращения с животными.

«Включаются в Административный кодекс сразу несколько новых составов — ответственность за жестокое обращение с животными, за выброшенных животных, за нарушения в цирках и зоопарках, за нарушения в приютах, за покусы. Это настоящая революция в юриспруденции», — заявил Бурматов в беседе с НСН.

По его словам, такие изменения вносятся редко.

«Нам предстоит работать над правоприменительной практикой», — пояснил депутат.

Как отметил Бурматов, среди изменений — возможность конфисковать животных.

«Этого не хватает, потому что животное остаётся с живодёром, когда идёт проверка. Животные будут передаваться на передержку к волонтёрам. Начать мы решили с диких животных, которые продолжают жить дома, несмотря на запрет», — добавил он.

Ранее, как сообщала газета «Известия», комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды инициировал законопроект, предусматривающий штраф до 100 тыс. рублей за пропаганду жестокого обращения с животными.