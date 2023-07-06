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В Приморье к новому учебному году некоторым семьям с детьми окажут денежную помощь

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В Приморском крае некоторые многодетные семьи получат денежную помощь в преддверии нового учебного года.
В Приморье к новому учебному году некоторым семьям с детьми окажут денежную помощь
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает zr.media.

В Приморском крае с 2022 года  предусмотрены выплаты многодетным семьям в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы к 1 сентября. С января 2023 года на подготовку ребёнка к школе многодетным и малообеспеченным семьям начали выделять по 2,5 тыс. рублей.

Также в Приморском крае в рамках акции «Идём в школу!» можно принести школьные принадлежности в пункт сбора гуманитарной помощи.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства социального развития Московской области сообщило, что почти 4 тыс. первоклассников получат к началу учебного года рюкзак со всеми необходимыми школьными принадлежностями.

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