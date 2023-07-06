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Сенатор Скаковская разъяснила процедуру записи ребёнка в первый класс не по прописке

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Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская напомнила о тонкостях процедуры записи ребёнка в первый класс не по прописке.
Сенатор Скаковская разъяснила процедуру записи ребёнка в первый класс не по прописке
  • Gettyimages.ru

В преддверии второго этапа записи в первый класс школы должны были представить данные о числе свободных мест на своих сайтах и на портале госуслуг.

«Родители детей, прописанных в одних городах, но желающих учиться в других, также подают заявления в рамках второй волны поступления — они могут подать заявление в любую школу города», — сказала Скаковская в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, родители могут выбрать для ребёнка не одну, а несколько школ — для этого нужно направить отдельное заявление в каждое из образовательных учреждений.

«Если приглашения придут из нескольких школ, необходимо принести оригиналы документов только в одну образовательную организацию», — добавила сенатор.

Ранее НСН сообщала, что 20 июня в московских колледжах началась приёмная кампания. Контрольные цифры приёма увеличены на 20%.

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