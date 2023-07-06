Психолог Манина: постоянная усталость и потеря энергии могут быть симптомами депрессии
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По её словам, необходимо обращать внимание на систематическое чувство усталости и потерю энергии.
«Большую часть дня человек находится в плохом настроении без конкретной причины и гиперболизирует даже незначительные трудности», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».
Манина добавила, что в состоянии депрессии обычные жизненные обстоятельства могут казаться непреодолимыми и вызывают дополнительный стресс, усугубляя общее состояние.
Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.