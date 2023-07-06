Психолог Манина: постоянная усталость и потеря энергии могут быть симптомами депрессии

Клинический психолог Мария Манина рассказала, что одним из самых очевидных признаков депрессии является перманентное чувство грусти и подавленности.

По её словам, необходимо обращать внимание на систематическое чувство усталости и потерю энергии.

«Большую часть дня человек находится в плохом настроении без конкретной причины и гиперболизирует даже незначительные трудности», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

Манина добавила, что в состоянии депрессии обычные жизненные обстоятельства могут казаться непреодолимыми и вызывают дополнительный стресс, усугубляя общее состояние.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.