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Психолог Манина: постоянная усталость и потеря энергии могут быть симптомами депрессии

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Клинический психолог Мария Манина рассказала, что одним из самых очевидных признаков депрессии является перманентное чувство грусти и подавленности.
Психолог Манина: постоянная усталость и потеря энергии могут быть симптомами депрессии
  • Gettyimages.ru

По её словам, необходимо обращать внимание на систематическое чувство усталости и потерю энергии.

«Большую часть дня человек находится в плохом настроении без конкретной причины и гиперболизирует даже незначительные трудности», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

Манина добавила, что в состоянии депрессии обычные жизненные обстоятельства могут казаться непреодолимыми и вызывают дополнительный стресс, усугубляя общее состояние.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.

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