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Собянин: более 22 тысяч пассажиров перевезли электросуда Москвы с 20 июня

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Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что уже более 22 тыс. пассажиров воспользовались маршрутами речных электросудов по Москве-реке с момента их запуска 20 июня.
Собянин: более 22 тысяч пассажиров перевезли электросуда Москвы с 20 июня
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

«Восемь экологичных речных судов курсируют между причалами «Киевский» и «Сердце столицы». У них панорамные окна, через которые удобно смотреть на Москву и её архитектуру», — подчеркнул Собянин.

Тем временем стало известно, что в Курганской области из-за жары грузовикам временно запретили въезд на федеральные трассы. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Ограничения, среди прочего, коснулись участка трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск 12 км — 465 км.

Ранее в пресс-службе Дептранса Москвы сообщили, что на автовокзалах и автостанциях столицы начали раздавать бутылки с водой.

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