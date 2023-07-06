Собянин: более 22 тысяч пассажиров перевезли электросуда Москвы с 20 июня
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Об этом сообщает НСН.
«Восемь экологичных речных судов курсируют между причалами «Киевский» и «Сердце столицы». У них панорамные окна, через которые удобно смотреть на Москву и её архитектуру», — подчеркнул Собянин.
Тем временем стало известно, что в Курганской области из-за жары грузовикам временно запретили въезд на федеральные трассы. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Ограничения, среди прочего, коснулись участка трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск 12 км — 465 км.
Ранее в пресс-службе Дептранса Москвы сообщили, что на автовокзалах и автостанциях столицы начали раздавать бутылки с водой.