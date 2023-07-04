Узнать больше

На автовокзалах Москвы начали раздавать бутылки с водой

Короткая ссылка
На автовокзалах и автостанциях Москвы начали раздавать бутылки с водой, заявили в пресс-службе Дептранса.
На автовокзалах Москвы начали раздавать бутылки с водой
  • Gettyimages.ru
  • © Sergei Chuyko

Об этом сообщает РИАМО.

«В город пришла жаркая погода, и, чтобы ваши поездки оставались комфортными, мы раздаём питьевую воду на автовокзалах «Северные ворота», «Саларьево» и автостанции «Орехово», — заявил заммэра, глава Дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, департамент всегда заботится о своих пассажирах.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал летнюю погоду в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить