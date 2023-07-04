На автовокзалах Москвы начали раздавать бутылки с водой

На автовокзалах и автостанциях Москвы начали раздавать бутылки с водой, заявили в пресс-службе Дептранса.

Об этом сообщает РИАМО.

«В город пришла жаркая погода, и, чтобы ваши поездки оставались комфортными, мы раздаём питьевую воду на автовокзалах «Северные ворота», «Саларьево» и автостанции «Орехово», — заявил заммэра, глава Дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, департамент всегда заботится о своих пассажирах.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал летнюю погоду в Москве.