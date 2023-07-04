На автовокзалах Москвы начали раздавать бутылки с водой
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Об этом сообщает РИАМО.
«В город пришла жаркая погода, и, чтобы ваши поездки оставались комфортными, мы раздаём питьевую воду на автовокзалах «Северные ворота», «Саларьево» и автостанции «Орехово», — заявил заммэра, глава Дептранса Максим Ликсутов.
По его словам, департамент всегда заботится о своих пассажирах.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал летнюю погоду в Москве.