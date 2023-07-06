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Роскомнадзор: новая соцсеть Threads сможет работать в России при соблюдении законодательства

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Роскомнадзор сообщил, что новая социальная сеть Threads от признанной экстремистской и запрещённой компании Meta* сможет работать в России при соблюдении требований российского законодательства.
Роскомнадзор: новая соцсеть Threads сможет работать в России при соблюдении законодательства
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Условием для работы на территории России какой-либо социальной сети является неукоснительное соблюдение требований российского законодательства», — отметили в ведомстве.

В Роскомнадзоре заявили, что интернет-площадки, которые посещают российские пользователи, должны оперативно удалять социально опасный контент и противодействовать распространению деструктивных материалов.

Также соцсети обязаны иметь форму обратной связи для жалоб пользователей на размещение запрещённого контента.

Ранее сообщалось, что Meta запустила новый сервис текстовых сообщений Threads, призванный потеснить Twitter, принадлежащий американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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