Кардиолог Бойцов: долгая интенсивная боль — главный симптом инфаркта

Главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов рассказал о главных симптомах инфаркта и инсульта.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно знать о симптомах инфаркта и инсульта, объяснил кардиолог в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам Бойцова, при инфаркте миокарда наблюдается сильная боль в грудной клетке, которая длится не менее десяти минут. Она может отдавать в левую руку, челюсть с левой стороны и даже между лопаток.

Главный симптом инсульта — нарушение речи, зрения, движения конечностей, иногда одной половины тела, добавил врач.

При симптомах инсульта и инфаркта кардиолог советует вызвать скорую помощь.

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