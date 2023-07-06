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Кардиолог Бойцов: долгая интенсивная боль — главный симптом инфаркта

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Главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов рассказал о главных симптомах инфаркта и инсульта.
Кардиолог Бойцов: долгая интенсивная боль — главный симптом инфаркта
  • Gettyimages.ru

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно знать о симптомах инфаркта и инсульта, объяснил кардиолог в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам Бойцова, при инфаркте миокарда наблюдается сильная боль в грудной клетке, которая длится не менее десяти минут. Она может отдавать в левую руку, челюсть с левой стороны и даже между лопаток.

Главный симптом инсульта — нарушение речи, зрения, движения конечностей, иногда одной половины тела, добавил врач.

При симптомах инсульта и инфаркта кардиолог советует вызвать скорую помощь.

Ранее директор Клиники госпитальной терапии Сеченовского университета Юрий Беленков в беседе с сайтом kp.ru заявил, что не существует единой нормы по холестерину для всех.

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