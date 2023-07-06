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За 16 лет в Приморский край переехали почти 20 тысяч человек

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Почти 20 тыс. человек переехали в Приморский край по программе переселения с 2007 года. Инициатива способствует развитию социально-экономической сферы региона.
За 16 лет в Приморский край переехали почти 20 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Приморский край предлагает уникальную возможность для трудоспособных граждан, проживающих за рубежом и обладающих средним или высшим профессиональным образованием по востребованным профессиям, стать участниками проекта.

Кроме того, программа доступна и для беженцев.

Уточняется, что участие в ней упрощает получение гражданства — нет необходимости представлять документы, подтверждающие источник дохода и знание русского языка.

Заявки рассматриваются в течение трёх месяцев со дня подачи.

Ранее «Радио 1» передавало, что в рамках первого этапа программы расселения более 10 тыс. жителей Подмосковья выехали из аварийных домов.

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