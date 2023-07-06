За 16 лет в Приморский край переехали почти 20 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщает vostokmedia.com.
Приморский край предлагает уникальную возможность для трудоспособных граждан, проживающих за рубежом и обладающих средним или высшим профессиональным образованием по востребованным профессиям, стать участниками проекта.
Кроме того, программа доступна и для беженцев.
Уточняется, что участие в ней упрощает получение гражданства — нет необходимости представлять документы, подтверждающие источник дохода и знание русского языка.
Заявки рассматриваются в течение трёх месяцев со дня подачи.
Ранее «Радио 1» передавало, что в рамках первого этапа программы расселения более 10 тыс. жителей Подмосковья выехали из аварийных домов.