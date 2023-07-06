Омич вышел из тюрьмы после 30 лет заключения и забил арматурой пожилую учительницу

Отсидевший 30 лет житель Омской области забил железным прутом и задушил проводом 88-летнюю заслуженную учительницу сельской школы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные областного управления СК России, тело пенсионерки 4 июля в частном доме обнаружила её подруга.

По версии следствия, к убийству может быть причастен сосед, который решил ограбить женщину.

«Он проник к ней в дом и металлическим прутом несколько раз ударил женщину по голове, после чего задушил её проводом. Однако денег у пенсионерки не нашёл, поскольку большую часть своей пенсии она тратила на помощь односельчанам», — говорится в заявлении.

Преступника задержали, как выяснилось, ранее он провёл в заключении в общей сложности 30 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы задержали молодого человека 1996 года рождения по обвинению в убийстве его 70-летней бабушки с использованием грифа от гантели.